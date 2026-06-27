La ley lo confirma: multas de hasta 750 euros por usar altavoces o acudir con tu perro a las playas de A Coruña

Ya ha comenzado la temporada de playas en A Coruña y, con ella, la aplicación de la Ordenanza para el uso racional y sostenible de los arenales de la ciudad. Esta normativa establece qué infracciones se consideran leves, graves y muy graves, así como las sanciones económicas correspondientes en cada caso.

Una de las normas que más polémica genera cada verano es la prohibición de acudir con perros a las playas durante la temporada estival. También suele suscitar debate la restricción del uso de altavoces, radios y cualquier otro dispositivo que pueda generar ruidos o molestias al resto de usuarios de los arenales.

Multas de hasta 750 euros por el uso de altavoces

Con la llegada del verano y las buenas temperaturas en A Coruña, las playas de la ciudad vuelven a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para vecinos y visitantes. Los arenales y calas coruñesas viven estos días una gran afluencia de personas que buscan refrescarse y disfrutar del buen tiempo junto al mar.

La ciudad cuenta con seis playas urbanas y pequeñas calas que ofrecen opciones para todos los gustos. Entre las más concurridas están Riazor, Orzán y Matadero, que juntas forman una espectacular concha abierta al océano Atlántico.

A los pies de la emblemática Torre de Hércules se encuentra As Lapas, una playa con un encanto especial desde la que se pueden contemplar unas vistas privilegiadas del monumento. Muy cerca está San Amaro, en el barrio de Adormideras, mientras que en la zona de Os Castros se localiza Oza, antiguamente conocida como Lazareto, desde donde se pueden ver varios municipios de la comarca coruñesa.

Sin embargo, el uso de estos espacios naturales conlleva el cumplimiento de una serie de normas destinadas a garantizar la convivencia y la seguridad.

La Ordenanza para el uso racional y sostenible de los arenales de la ciudad prohíbe "el uso de dispositivos sonoros de cualquier tipo (altavoces, radios, instrumentos musicales, etc.) de forma que produzcan ruidos que resulten molestos al resto de las personas usuarias". No obstante, esto no se aplica en situaciones de alarma ni a la megafonía del servicio de salvamento y socorrismo.

Incumplir esta norma se considera una infracción leve y puede acarrear multas de hasta 750 euros. Además, la reincidencia puede agravar la sanción. "Reincidir en la comisión, en el plazo de un año, de más de una infracción leve, declarada por resolución firme en vía administrativa". Así, será una infracción grave con multas de entre 751,00 hasta 1.500,00 euros.

Del mismo modo, reincidir en infracciones graves puede dar lugar a una infracción muy grave, con sanciones de entre 1.501 y 3.000 euros.

Prohibido acudir con tu mascota a la playa

Otra de las normas que conviene recordar con la llegada de la temporada estival afecta a las mascotas. Entre el 1 de junio y el 30 de septiembre está prohibida la presencia de perros y otros animales domésticos en las playas de la ciudad. La única excepción es la playa de Bens, "que pasa a tener la consideración de playa canina".

Por ello, acceder con mascotas a cualquiera de los demás arenales de A Coruña durante el verano también puede derivar en una sanción. La ordenanza considera infracción leve: "Acceder a las playas con animales domésticos durante el período estival, excepto que estén expresamente habilitadas como “playas caninas”, o cuando se trate de perros de salvamento o auxilio, y los de asistencia a personas con discapacidad".

Al igual que ocurre con el uso indebido de dispositivos sonoros, la reincidencia puede aumentar la gravedad de la infracción y, en consecuencia, la cuantía de la multa. Por ello, antes de acudir a la playa conviene conocer la normativa para evitar sanciones y contribuir a que todos puedan disfrutar de los arenales coruñeses en las mejores condiciones.