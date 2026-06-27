Dos heridos en A Coruña tras volcar un coche en el entorno del CHUAC

Los servicios de emergencia han tenido que acudir esta tarde, a primera hora, hasta el entorno de la rotonda de Casablanca, en A Coruña, cerca del acceso al CHUAC. Un vehículo ha volcado por causas que se desconocen, quedando situado de forma lateral sobre el carril de circulación y causando este incidente dos personas que resultaron heridas.

Una vez movilizados, los servicios de auxilio acudieron hasta el lugar para tratar de restablecer la circulación y atender a las dos personas que presentaban molestias físicas derivadas del impacto y del siniestro.

El accidente ha tenido lugar muy cerca de la zona de hospitales, donde se sitúa tanto el CHUAC como también el Hospital San Rafael, en la carretera AC-12.