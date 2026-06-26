Galtaxi se presenta en A Coruña con el objetivo de modernizar el servicio del taxi

La Fundación Abanca de A Coruña acogió este viernes la presentación de Galtaxi, una nueva plataforma tecnológica diseñada para modernizar el sector del taxi mediante herramientas de inteligencia artificial, automatización y nuevos canales de comunicación con los clientes. El acto reunió a profesionales del sector y responsables del proyecto, aunque ningún representante del Ayuntamiento acudió al evento pese a haber sido invitado. Sí asistieron la portavoz del BNG, Avia Veira, y la concejala del PP Susana Catalán.

Durante la presentación, Juan Carlos Sambad, directivo de Ugataxi, defendió la necesidad de impulsar un cambio profundo en el funcionamiento del sector y aseguró que las asociaciones "no nos representan". También mostró su respaldo a los desarrolladores de la plataforma y afirmó que el taxi debe adaptarse a un mercado que ha cambiado por completo con la irrupción de las VTC.

"El cliente es quien manda. Lo que ha funcionado durante años ya no funciona como antes", señalaron los desarrolladores de la APP, reconociendo que la llegada de nuevos operadores ha elevado las expectativas de los usuarios. En su opinión, el taxi arrastra problemas como la dependencia del teléfono, una gestión anticuada de los servicios, la falta de optimización de la flota y el avance de plataformas internacionales cada vez más competitivas.

Algo más que una APP

Los responsables de Galtaxi explicaron que la plataforma no es simplemente una aplicación móvil, sino una infraestructura tecnológica diseñada específicamente para el taxi de cada ciudad. El sistema funciona mediante reglas previamente configuradas y la asignación de los servicios se realiza de forma completamente automática, sin intervención humana, utilizando inteligencia artificial para seleccionar el vehículo más adecuado.

Reconocieron que comenzó el proyecto sin experiencia previa en el sector del taxi. Sin embargo, aseguró que esa falta de conocimiento inicial permitió abordar el desarrollo desde una perspectiva tecnológica. Tras el lanzamiento de la primera versión, admitieron que fue necesario introducir numerosas mejoras gracias a la experiencia práctica y al contacto permanente con profesionales del sector.

Cada lunes mantienen reuniones con taxistas asalariados, propietarios, usuarios y colaboradores para recoger propuestas y seguir perfeccionando la plataforma. "Lo más importante siempre es el cliente", defendieron durante el acto, explicando que ese principio marcó todas las decisiones del desarrollo desde que Ugataxi les planteó el proyecto.

Los desarrolladores también explicaron que Galtaxi forma parte de un ecosistema de aplicaciones destinado a hacer las ciudades "más conectadas". Cada servicio funciona de forma independiente e inteligente, evitando que una incidencia pueda bloquear el resto del sistema, mientras que la inteligencia artificial analiza los hábitos de uso y aprende de los patrones de comportamiento para optimizar progresivamente la asignación de vehículos.

Entre las principales novedades de la plataforma destaca la posibilidad de solicitar un taxi directamente a través de WhatsApp, sin necesidad de descargar una aplicación, además de la detección automática del idioma del usuario para responderle en su propia lengua. Una vez aceptado el servicio, el cliente recibe un enlace temporal desde el que puede seguir en tiempo real la ubicación del vehículo hasta el punto de recogida.

La herramienta también muestra la fotografía del conductor, sus datos identificativos y la información completa del vehículo, una función especialmente pensada para reforzar la seguridad en los desplazamientos de menores. Además, incorpora un sistema que detecta las paradas de taxi más cercanas, con el objetivo de agilizar el servicio cuando exista disponibilidad inmediata.

Los impulsores de Galtaxi aseguraron que su objetivo es convertir la plataforma en "la aplicación más moderna de Europa" para el sector del taxi, apostando por un modelo basado en la automatización, la transparencia y una experiencia de usuario adaptada a las nuevas demandas del mercado.