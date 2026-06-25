La playa de Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña), es apta para el baño, según los análisis

Los primeros análisis de la calidad del agua realizados este verano en la playa y el puerto de Santa Cruz, en Oleiros, concluyen que la zona es apta para el baño. Así lo ha comunicado el Concello, que asegura que las muestras no detectan ningún tipo de contaminación y que los resultados obtenidos son "excelentes".

Las analíticas se realizaron el pasado 11 de junio en dos puntos: la zona del puerto y el área situada frente al Hotel Portocobo. Según el gobierno local, ambos análisis confirman que el agua cumple las condiciones para el baño.

El Concello ha anunciado que estos controles se repetirán cada quincedías durante toda la temporada estival con el objetivo de seguir comprobando la calidad del agua y, según sostiene, demostrar que el veto decretado por la Xunta sobre la playa de Santa Cruz "no se ajusta a la realidad".

En un comunicado, el Ejecutivo municipal también critica la actuación de la Xunta y acusa al Partido Popular de utilizar esa resolución para "reactivar una campaña de desprestigio" contra Santa Cruz. Asimismo, reprocha al PSOE y al BNG haberse sumado, a su juicio, a esa “intoxicación de la opinión pública”, al considerar que ha perjudicado la imagen de la localidad tanto desde el punto de vista económico como social.

El gobierno de Oleiros defiende además que el municipio dispone de una red de saneamiento "completa y eficiente". En el caso de Santa Cruz, recuerda que en 2018 se construyó un tanque de tormentas con una inversión de 3,2 millones de euros, una actuación ejecutada por la Xunta tras años de reclamaciones municipales y destinada a evitar episodios puntuales de contaminación provocados por conexiones ilegales de aguas pluviales a la red de alcantarillado.