A Coruña vive desde este viernes un corte total en los trenes: estos son los trayectos afectados

A partir de este viernes, 26 de junio, las obras de la estación intermodal de A Coruña entrarán en una nueva fase que afectará de manera directa en la circulación ferroviaria. Durante 15 días no habrá transporte por tren desde o hacia la ciudad herculina.

Mientras que la estación de autobuses lleva lista desde finales del año pasado y ahora está pendiente de su licitación para la puesta en funcionamiento, los trabajos en la estación de tren requieren de más tiempo. La previsión es que la nueva estación pueda abrir a finales de este mismo 2026.

Después de algunos cortes puntuales que se iniciaron el pasado 5 de junio y que se extienden hasta el día 25, afectando especialmente a algunas conexiones de Media Distancia y trenes regionales, las afecciones entran ahora en una nueva fase.

Para garantizar el transporte entre las distintas ciudades, Renfe ha organizado un servicio de transporte en autobús por carretera manteniendo muchas de las conexiones.

Así, el mismo billete servirá para viajar, por ejemplo, entre A Coruña y Ourense, haciendo el trayecto hasta Santiago en autobús y desde ahí en tren. El proceso de compra es el habitual, tanto en web, app, por teléfono o en las estaciones.

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En cuanto a los horarios, en general se mantienen los de llegada al destino, adelantando eso sí su horario de salida desde la ciudad herculina.

En el caso de querer viajar entre A Coruña y Vigo, el viaje comienza unos 45 minutos antes de lo habitual. En el caso contrario, de querer viajar de la ciudad olívica hasta A Coruña, lo que se retrasa es el horario de llegada en cerca de 40 minutos.

Pese a este incremento en el tiempo que dura el trayecto, Renfe mantiene los mismos precios.

A estos viajes afectados se suma el último tren del día entre Madrid y A Coruña del 25 de junio, que realizará por carretera el tramo entre Santiago y A Coruña. El 11 de julio por la mañana los primeros servicios se podrán ver afectados. A partir de ese día, Renfe ajustará, también debido a las obras, diez servicios con restricciones en la circulación entre Uxes y A Coruña.

A falta de varios días, algunos trayectos como la frecuencia que une A Coruña y Ourense con llegada a las 08:17 horas o el que llega a las 20:40 horas, ambos el 30 de junio, ya tienen todos los billetes vendidos.

Además de los trayectos afectados, también hay una serie de servicios que no circularán entre el 26 de junio y el 10 de julio.

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Con un presupuesto que supera los 87 millones de euros, A Coruña podrá disfrutar de la estación intermodal a finales de este año.

Entre otras, la nueva infraestructura tendrá una pasarela que conectará la avenida do Ferrocarril con la avenida da Sardiñeira, una zona comercial o un aparcamiento de unas 500 plazas.