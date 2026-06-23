Las sardinas vuelan en la plaza de Lugo de A Coruña: "Acabo de vender 70 kilos de golpe"

Álvaro y María comprando unas sardinas en el mercado de la plaza de Lugo de A Coruña Quincemil

Miraras para donde miraras esta mañana en la plaza de Lugo, todo estaba plagado de sardinas. "Solo me queda esto que ves aquí", comenta una pescadera. Tiene el puesto lleno, pero en el breve rato que hemos estado hablando con ella ya ha vendido unas tres docenas.

"Nos llevamos tres docenas a 10 euros cada una", responden Álvaro y María, un matrimonio que madrugó este martes para comprar las sardinas para la comida familiar que celebrarán este miércoles 24 de junio. "La íbamos a hacer hoy, pero como hoy todos van a la fiesta, hemos preferido hacerlo mañana", explican entre risas.

En su caso, a las ocho de la mañana de este día de San Juan ya estaban en el mercado. "Primero las reservamos y luego fuimos a desayunar", cuentan. A las nueve regresaron para recogerlas y volvieron a casa con sus sardinas bien frescas.

"Ya vendí 15 cajas", asegura la pescadera de ese mismo puesto. Justo al lado, Rebeca también acumula varias cajas reservadas. "Acabo de vender 70 kilos de golpe a una señora", comenta.

Puesto de sardinas en la plaza de Lugo de A Coruña Quincemil

Un paseo por el mercado confirma que los precios son bastante similares en todos los puestos: entre 8 y 10 euros el kilo. Algunos vendedores optan por ofrecerlas por docenas, ya preparadas en bandejas de poliestireno. "Es más cómodo", explican.

Eso sí, no todas las sardinas son iguales. Los pescaderos recomiendan unas u otras en función de su experiencia. "Estas son las mejores, muy gorditas", asegura uno de ellos. "Hay muchas clases", apunta otra vendedora.

30 toneladas

Esta mañana llegaron a la lonja de A Coruña 30 toneladas de sardina, con precios que oscilaron entre los 1,5 y los 5,6 euros por kilo. De ahí que prácticamente todos los placeros, incluso aquellos que habitualmente se dedican solo al marisco, hayan incorporado hoy este producto imprescindible para la noche de San Juan.

"Esperamos vender mucho", comenta Ana desde su puesto. Y es que, después de permanecer cerrados ayer y de volver a cerrar mañana, los comerciantes confían en concentrar en esta jornada buena parte de las ventas de estos dos días.