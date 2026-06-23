Extinguido de madrugada un incendio forestal declarado en A Barcala, en Cambre (A Coruña)

Incendio forestal de este lunes en A Barcala, Cambre (A Coruña). Cedida.

Un incendio forestal registrado en la zona de A Barcala, en Cambre, quedó completamente extinguido en la madrugada de este martes después de afectar a 0,45 hectáreas de terreno cerca del río Mero y las vías de tren, afectando al tráfico ferroviario.

El fuego fue detectado a las 20:42 horas del lunes 22 de junio y se dio por extinguido a las 3:12 horas de este martes 23 de junio, según la información facilitada por los servicios de extinción.

Para hacer frente al fuego se movilizó un dispositivo integrado por dos agentes, tres brigadas, dos motobombas y un helicóptero, que trabajaron durante varias horas hasta lograr controlar y apagar completamente las llamas.

La rápida intervención de los medios desplegados permitió evitar que el incendio se propagase a una superficie mayor, quedando finalmente afectadas menos de media hectárea en este punto del municipio cambrés. La primera edil, Diana Piñeiro, acudió a supervisar las tareas.