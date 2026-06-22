Las parcelas de San Juan ya llenan A Coruña: "Nuestros amigos van a flipar con el fiestón que se arma"

A Coruña ya respira ambiente de San Juan. Cuando todavía faltan horas para que arranque oficialmente la gran celebración, la playa del Orzán ya presenta una imagen habitual en la víspera de la noche más mágica del año: parcelas marcadas sobre la arena y grupos de jóvenes instalándose para asegurarse un buen sitio.

Desde primera hora de la mañana no han dejado de llegar amigos cargados con todo tipo de enseres para pasar las próximas horas junto al mar. Algunos han acudido con tiendas de campaña, sillas, neveras y otros elementos para hacer más cómoda la espera hasta la noche del 23 de junio.

Pero hay quienes van un paso más allá. Entre las parcelas ya reservadas también se pueden ver maletas de viaje. Es el caso de Manuel Pedroso y Lucas Pena, que este año han decidido repetir la experiencia de pasar dos noches en la playa. "Llevamos todo el año esperando esta noche. Es una locura", explican mientras terminan de organizar su espacio en el arenal. Ambos llegaron a primera hora de la mañana para asegurarse un buen lugar y permanecerán allí hasta la mañana del 24 de junio.

"Es el segundo año que traemos maletas. Así, si tenemos frío, tenemos ropa para abrigarnos y, si hace calor, tenemos bañadores, toallas y todo lo que podamos necesitar. No nos va a faltar de nada", cuentan.

Por ahora todavía no han llegado todos los integrantes de su grupo. "Nosotros somos los primeros. Al mediodía vendrán más amigos y durante la tarde llegarán otros desde fuera de Galicia. Tenemos gente que viene de Madrid y de Valencia", señalan.

Los jóvenes están convencidos de que quienes visitan la ciudad por primera vez durante estas fechas se sorprenden con la magnitud de la celebración. "Van a flipar con el fiestón que se arma en A Coruña", aseguran entre risas.

Con el paso de las horas, la previsión es que el número de parcelas siga creciendo en el Orzán y en el resto de playas de la ciudad. Como cada año, miles de personas se darán cita junto al mar para celebrar una noche que convierte a A Coruña en uno de los grandes epicentros de San Juan en España.