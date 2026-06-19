La alcaldesa de A Coruña insiste en que la estación de autobuses debe abrir "con todos los informes necesarios"

Este viernes la Xunta de Galicia ha sacado a licitación el contrato de la concesión de la nueva estación de autobuses de A Coruña después de, como indica el Gobierno gallego, no llegar a un acuerdo con el Concello. Esta misma mañana, la alcaldesa Inés Rey insistió en que no existe ninguna polémica al respecto y que el gobierno local no puede hacer nada respecto a esta infraestructura, de la que ya se ofreció a asumir temporalmente la concesión.

En el programa de Voces de A Coruña, la alcaldesa indicó que "la Xunta está valorando ajustes en las obras para que se recepcionen y, al mismo tiempo, licitando la concesión". Para Rey la estación "tiene que abrir con todas las garantías e informes técnicos necesarios. Por nuestra parte no tenemos que hacer nada y la Xunta tiene que sentarse con Adif, ver qué tiene que cambiar para que recepcione la obra y abrir".

La regidora subrayó también que el Concello tiende la mano para poner todas las facilidades que se necesiten y recordó la inversión de cerca de 13 millones de euros que el gobierno local ha realizado en el entorno de la estación en obras para mejorar los accesos y urbanizar la zona.

"No hay ningún enfrentamiento con la Xunta, todo lo contrario", subrayó, antes de poner en valor "durante meses que la comisión de seguimiento de la intermodal, con la Xunta, el Gobierno, Adif y el Ayuntamiento, se llevó a cabo sin discrepancias ni problemas, que hemos ido solventando de manera civilizada".

Por eso envía "un mensaje de calma. Yo soy clara y cuando tengo que reprochar algo a la administración autonómica, lo hago. En este caso no hay discrepancia y hemos dado todas las facilidades. Nos hemos ofrecido a asumir temporalmente la concesión", recordó.

"Pero si no se puede abrir por un problema con un pozo o un problema técnico, no puedo hacer nada. La Xunta hace lo que tiene que hacer, sacar la licitación e ir ganando tiempo mientras Xunta y Adif se ponen de acuerdo para solucionar esos asuntos", concluyó.

La nueva estación está terminada desde finales del año pasado. Seis meses después todavía no se ha puesto en funcionamiento.

La estación de autobuses de A Coruña ubicada ahora en la intermodal tiene dos niveles, uno superior al que se accede desde la avenida de A Sardiñeira, donde está la propia estación, el edificio de viajeros y una pasarela peatonal que une las dos estaciones y conecta con la avenida do Ferrocarril.

Suma 20 dársenas de operación y 23 de regulación para los autobuses.

El aparcamiento, situado en el nivel inferior y que gestionará Adif, tendrá más de 560 plazas una vez se modifique el proyecto, que planteaba inicialmente 325 espacios de aparcamiento.

En total, la superficie útil supera los 29.600 metros cuadrados y el edificio de viajeros tiene 1.800 metros cuadrados.