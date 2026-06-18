Un camión pierde parte de su carga de grano en la rotonda de Matogrande, en A Coruña, y obliga a cortar dos carriles

Un tráiler cargado de grano perdió este jueves parte de la mercancía que transportaba tras verse obligado a frenar bruscamente en la rotonda de Matogrande, en A Coruña. El incidente se produjo a las 6:42 horas y provocó el corte del carril derecho y parte del izquierdo en el acceso a la glorieta en dirección A Grela.

La carga quedó esparcida sobre la calzada, dificultando el paso de los vehículos y obligando a intervenir a los servicios de limpieza para retirar el material y garantizar la seguridad del tráfico.

Los operarios continúan trabajando en la zona para restablecer completamente la circulación. Además de retirar el grano acumulado, están empleando agua para eliminar el polvo generado por la mercancía, ya que supone un riesgo para los vehículos y puede reducir la adherencia del firme.

La incidencia ha provocado retenciones puntuales en uno de los accesos con mayor intensidad de tráfico de la ciudad, mientras prosiguen las labores para reabrir por completo ambos carriles afectados.