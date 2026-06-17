Dos hombres se pelean en Juan Flórez, en A Coruña, por una bicicleta y la Policía Local interviene

Agentes de la Policía Local intervinieron este miércoles por la mañana en una discusión entre dos personas por una bicicleta en Juan Flórez, en A Coruña.

Según fuentes municipales, la disputa se originó por la propiedad del vehículo.

Tras mediar entre los implicados, los agentes decidieron trasladar la bicicleta al depósito municipal. Ahora, los supuestos propietarios deberán acreditar su titularidad.