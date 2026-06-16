El barrio de San Pedro de Visma, en A Coruña, sufrirá cambios en su movilidad los próximos días

El Concello de A Coruña modificará en los próximos días el sentido de circulación de la calle Río, en San Pedro de Visma, con el objetivo de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial en esta zona de la ciudad.

La actuación, que ya fue trasladada a la asociación vecinal del barrio, forma parte de un estudio realizado por el área de Infraestructuras y Movilidad para dar respuesta a las demandas de los residentes y reducir el tráfico de paso que soporta el núcleo tradicional de Visma.

Según explicó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, la configuración actual de la calle favorece que numerosos conductores utilicen esta vía como atajo para acceder a la ronda de Outeiro desde San Pedro de Visma o Os Rosales, lo que incrementa la circulación en una zona estrecha y muy próxima a viviendas.

"Venimos analizando los flujos de tráfico en la zona para evaluar posibles mejoras que permitan ganar seguridad peatonal", señaló la edil.

Menos tráfico de paso

Con los cambios previstos, la calle Río pasará a tener sentido ascendente, desde la ronda de Outeiro hasta el cruce con la calle Barral. De esta forma, el Concello pretende limitar el tránsito de vehículos ajenos al barrio y priorizar los desplazamientos de los residentes de las calles Río, Cuesta y Seavella.

La medida también busca reducir la congestión en la parte baja de San Pedro de Visma, una situación que, según el gobierno local, se vio agravada tras la construcción de la Tercera Ronda, que modificó la conexión histórica del barrio con el resto de la ciudad.

Nueva señalización y recorridos peatonales

Los trabajos incluirán el pintado de la nueva señalización horizontal, la instalación de señales verticales adaptadas al cambio de sentido y la reorganización de la plataforma única existente en la calle Río.

Además, se delimitarán itinerarios peatonales diferenciados mediante balizas para reforzar la seguridad de los viandantes en una vía donde la velocidad ya está limitada a entre 10 y 30 kilómetros por hora.

El Concello también recuerda que los conductores procedentes de Os Rosales podrán acceder a la ronda de Outeiro a través de la avenida Manuel Azaña y, en el futuro, mediante la nueva rotonda prevista en la ronda Real Club Deportivo.