La primera gran gala solidaria del verano de A Coruña reunirá a 200 personas este jueves en la Finca Montesqueiro

La solidaridad volverá a darse cita este jueves 11 de junio en Oleiros. La Finca Montesqueiro acogerá la IV Cena Solidaria s2m y Amigos, una gala benéfica que reunirá a cerca de 200 personas procedentes del ámbito empresarial, social y cultural de A Coruña con un objetivo común: recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en Galicia.

La cita, que comenzará a las 20:30 horas, será una de las primeras grandes galas solidarias del verano en la comarca coruñesa y destinará íntegramente su recaudación al programa "Atención sociosanitaria a familias con ELA en Galicia" de AGAELA, asociación que actualmente acompaña a más de 160 familias gallegas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa. El programa financia servicios de fisioterapia, logopedia, apoyo psicológico, atención social y acompañamiento especializado tanto para pacientes como para sus familias.

Organizada por la empresa coruñesa s2m, la iniciativa nació en 2023 con el propósito de convertir una cena anual en una herramienta de transformación social. Desde entonces ha logrado recaudar más de 58.000 euros para distintas entidades sociales y sanitarias y ha movilizado a más de 150 empresas colaboradoras de Galicia.

Una noche de solidaridad, cultura y participación

La gala combinará gastronomía, cultura y acciones solidarias en una velada diseñada para fomentar la participación de todos los asistentes. El programa incluye aperitivo, cena, rifa solidaria y una subasta benéfica que contará con numerosas aportaciones de empresas y entidades colaboradoras.

Entre las principales novedades de esta cuarta edición destaca la incorporación del influencer coruñés Nico Clouston como embajador del evento. También se desarrollará una acción artística participativa dirigida por la artista Irene Parga Todoroff, que coordinará la creación en directo de una obra colectiva con la colaboración de los asistentes.

Además, se celebrará un sorteo solidario con más de medio centenar de regalos donados por empresas colaboradoras. Entre ellos figura un vestido exclusivo cedido por Bouret Atelier e inspirado en uno de los diseños lucidos por la reina Letizia. La subasta incluirá también obras de arte y camisetas oficiales firmadas por las plantillas del Real Club Deportivo de La Coruña y del Leyma Básquet Coruña.

Más de 150 empresas implicadas

Uno de los rasgos distintivos de la iniciativa es la implicación del tejido empresarial gallego. La edición de este año cuenta con el apoyo de decenas de compañías que participan como patrocinadoras y colaboradoras, entre ellas Reale Seguros, Grupo Barreiro, Gas Europa, AuthUSB o Necesitas Formación, además de numerosas firmas gallegas vinculadas a sectores como la alimentación, la construcción, la movilidad, el deporte o la moda.

La organización mantiene abierto el proceso de inscripción para las últimas plazas disponibles. El precio de cada cubierto es de 95 euros y existe también una fila cero para aquellas personas que deseen colaborar con la causa sin asistir presencialmente.

La gala servirá además para consolidar una iniciativa que ya se ha convertido en una referencia solidaria en A Coruña. En sus anteriores ediciones, s2m y Amigos apoyó proyectos impulsados por la Fundación Diego González Rivas, ASANOG, Anini Project y Fundación Tierra de Hombres.

Bajo el lema "Una cena. Una causa. Una ciudad entera", la organización espera que la edición de 2026 vuelva a demostrar la capacidad de movilización solidaria de A Coruña y su entorno.