Detenidas en A Coruña tres personas por un entramado de identidades falsas en contrataciones laborales

La Policía Nacional ha llevado a cabo en A Coruña dos investigaciones paralelas que han concluido con la detención de tres personas por su presunta implicación en delitos de falsedad documental y suplantación de identidad en el ámbito laboral.

El primer caso salió a la luz a raíz de la denuncia de un ciudadano que alertó de haber aparecido dado de alta en una empresa de la construcción ubicada en Carballo sin haber trabajado nunca allí.

La investigación, asumida por el Grupo 2 de la UCRIF de A Coruña, permitió descubrir un presunto sistema mediante el cual se habrían utilizado datos de terceras personas para formalizar contrataciones de empleados que, en realidad, no figuraban legalmente en España, aunque sí desempeñaban actividad laboral.

El empresario responsable fue arrestado tras confirmarse estas prácticas.

Dio los datos de otra persona para seguir cobrando una prestación

El segundo operativo se desarrolló en el ámbito de la hostelería en la ciudad de A Coruña. En este caso, los agentes detectaron que una trabajadora habría presentado documentación perteneciente a otra persona con la que mantenía una vinculación, logrando así permanecer contratada mientras continuaba cobrando una prestación pública.

Según las pesquisas, el titular del negocio no tenía conocimiento del engaño. La implicada fue detenida como presunta autora del fraude.

La investigación, coordinada con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña, permitió además localizar a una segunda persona relacionada con este segundo caso en la provincia de Huelva, donde fue finalmente detenida días después.

Ambos procedimientos han sido cerrados tras la detención de los implicados en diferentes puntos del país, quedando investigados por su presunta participación en un esquema de usurpación de identidad y falsificación documental en el entorno laboral.