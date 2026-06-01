La pasarela entre estaciones en Alfonso Molina abre mañana en A Coruña: lo hará con un primer tramo

La pasarela entre estaciones sobre avenida de Alfonso Molina, que une Os Mallos y Cuatro Caminos, abrirá mañana, martes 2 de junio, su primer tramo. Se trata de rampa que desciende en dirección a la parada de autobús 344, al pie de la avenida.

Esto supondrá, en la práctica, la reapertura parcial de la estructura original entre ambos lados, ya que los trabajos continuarán en los otros dos ramales con el objetivo de que la pasarela reabra en su totalidad en las próximas semanas. Pues, tal y como confirmó Quincemil hace una semana, la apertura se llevará a cabo por tramos. La pasarela cuenta con cuatro accesos—tres desde Os Mallos y uno desde Cuatro Caminos—por lo que el paso de los peatones irá abriéndose poco a poco.

De esta manera, el Concello afronta la fase final de las actuaciones para renovar la pasarela, una infraestructura clave para facilitar el tránsito a pie entre los dos barrios y que en los últimos meses está siendo saneada y mejorada.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, hizo hincapié en la importancia de la renovación de la pasarela, "fundamental para adaptar su estructura a las necesidades actuales de las personas usuarias y, al mismo tiempo, reforzar su seguridad".

El pasado mes de febrero la pasarela original fue desmontada para someterla a un proceso de renovación integral en un taller. Desde hace un mes, los operarios finalizaron las labores de instalación de la estructura para que pueda abrir al público, a falta de culminar los últimos detalles.

En total, el Concello ha invertido casi un millón de euros en las intervenciones sobre la estructura. Además de la renovación integral de esta pasarela, el Concello adjudicó el contrato necesario para renovar y mantener las estructuras de esta tipología próximos dos años, lo que supone una inversión de 700.000 euros por ejercicio.