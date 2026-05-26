Trasladado al hospital un hombre en A Coruña tras ser atropellado por una furgoneta en Juan Flórez

Un hombre de mediana edad fue arrollado este martes en A Coruña por una furgoneta. La víctima cruzaba a un par de metros del paso de peatones cuando este fue atropellado.



Varios testigos que presenciaron el incidente indicaron a la policía que el semáforo estaba en rojo para los peatones cuando este cruzó. Mientras, otros aseguran que aún le quedaban unos segundos.



Atestados se trasladó hasta el punto para esclarecer lo sucedido, así como el 061, que trasladó al hombre al hospital con dolor en la cabeza a causa del impacto.