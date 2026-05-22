Intoxicadas en Culleredo (A Coruña) tres personas por humo tras olvidarse una pota al fuego

Tres personas resultaron afectadas por inhalación de humo este viernes en Culleredo, en A Coruña, en un incidente doméstico en un piso situado en la avenida de Vilaboa. El suceso se produjo alrededor de las 16:00 horas, cuando una pota olvidada al fuego comenzó a arder, generando una gran cantidad de humo en la vivienda.

El humo se propagó rápidamente por el interior del inmueble, afectando de forma notable a la campana extractora y a los muebles cercanos, lo que obligó a solicitar asistencia urgente al 112 Galicia a través de un particular.

Las tres personas afectadas tuvieron que ser evacuadas y trasladadas en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) para su valoración médica, tras presentar síntomas de inhalación de humo.

En el operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Arteixo, la Guardia Civil, el Servicio Municipal de Emergencias y la Policía Local de Culleredo, que aseguraron la zona y ventilaron la vivienda.

Trasladado en helicóptero un operario tras caer desde un andamio en Boiro

En Boiro, un operario resultó herido de gravedad tras caer desde una altura considerable cuando trabajaba en un andamio en la fachada de un edificio situado en la rúa do Estatuto de Galicia. El accidente se produjo también en torno a las 16:00 horas, según el aviso recibido por el 112 Galicia.

El trabajador quedó tendido en el patio interior del inmueble e inconsciente tras la caída, lo que motivó la activación inmediata de un amplio dispositivo de emergencias.

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, además de efectivos de la Guardia Civil, bomberos, Policía Local y Protección Civil de Boiro. Los bomberos utilizaron una camilla de rescate para trasladar al herido hasta la ambulancia, desde donde finalmente fue evacuado en helicóptero al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS).