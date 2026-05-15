Permanece en la UCI del CHUAC en estado grave el apuñalado en Os Mallos, en A Coruña

Un hombre se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) en estado estable y con pronóstico grave, tras resultar herido en una agresión con arma blanca registrada en la madrugada del jueves en el barrio coruñés de Os Mallos.

El suceso tuvo lugar en torno a la medianoche de miércoles a jueves en un domicilio de la rúa Ramón Cabanillas, donde se produjo una agresión con arma blanca en el interior de la vivienda.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los servicios de emergencia, que prestaron una primera asistencia al herido antes de su evacuación al CHUAC debido a la gravedad de las lesiones.

Los agentes procedieron a la detención del presunto autor de los hechos, que es hermano de la víctima.