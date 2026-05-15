El crucero confinado por un brote de gastroenteritis atracará en A Coruña este sábado

El crucero Ambition, donde se ha detectado un brote de norovirus que afecta a cerca de 80 personas y por el que se confinó a 1.700, hará escala en A Coruña este sábado. Así lo confirma la Delegación del Gobierno en España.

Preguntado sobre qué tipo de medidas se tomarán ante la llegada de este barco en un acto en Vigo, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, declaró que "estamos esperando a que nos informe Sanidad Exterior. En función de esa información tomaremos las medidas pertinentes", expresó, recordando que no es competencia de Sanidade.

Fuentes de la Autoridad Portuaria señalaron sin embargo que la decisión sobre la escala en A Coruña todavía no está tomada y se decidirá en las próximas horas.

"Es una infección relativamente frecuente a lo largo de todo el año. Pero necesitamos tener toda la información para en caso necesario tomar las medidas pertinentes", añadió el titular de Sanidade enviando un mensaje de calma y señalando además que hay protocolos para este tipo de situaciones.

De acuerdo con la información de la BBC, el buque zarpó el 13 de mayo del puerto de Burdeos destino España.

La escala inicial prevista para mañana era el puerto de Ferrol, pero el barco canceló su parada en el puerto ferrolano.

En A Coruña, la llegada está prevista inicialmente para las 09:30 horas. De atracar aquí, donde está previsto que pare en el muelle de Trasatlánticos, el crucero partirá a las 20:00 horas destino Gijón.