La app del bus urbano de A Coruña falla en plena hora punta y deja a cientos de usuarios en tierra

Cientos de usuarios se quedaron sin poder subir al bus esta mañana en A Coruña. Cuando fueron a pagar con el código QR de la app del Concello, este no cargaba. Las colas para acceder a los vehículos empezaron a aumentar al comprobarse que no se trataba de un fallo aislado de un solo teléfono, sino de una incidencia generalizada en la aplicación.

Un mensaje en la app de pago virtual refleja desde las 9:00 horas de esta mañana que "no es posible obtener la información necesaria para generar un nuevo código QR". Dada la cantidad de gente que utiliza este sistema para pagar el bus, fueron muchos los que se quedaron sin poder acceder al transporte público.

Ocurrió en plena hora punta. Ya sobre las 9:00 horas muchos móviles estaban fallando y, de hecho, a las 10:15 de este viernes la aplicación seguía sin funcionar.

A más de un usuario le pilló sin dinero en efectivo y sin tarjeta física. Es el caso de una usuaria que, cuando iba a subirse a la línea 14 para ir al trabajo, se encontró con la incidencia. "Una señora que iba también en el bus me tuvo que dejar dinero. Le hice un Bizum", cuenta a este medio.

Y como ella, muchos otros usuarios tuvieron que recurrir al efectivo para poder subir a los autobuses si querían llegar a sus respectivos trabajos o al colegio. Algunos incluso llegaron a quedarse en tierra al no disponer de otra opción de pago.

Según ha aclarado la alcaldesa en el programa de Cita María Pita en Radio Voz, el incidente se debe a un error informático "que ya se está solventando".