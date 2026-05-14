Los partidos a la izquierda del PSOE en A Coruña cargan por la situación económica: "Gestión irresponsable"

Los partidos a la izquierda del PSOE, Podemos, Esquerda Unida y Sumar en A Coruña, han elevado el tono contra el gobierno local tras conocerse el informe del interventor municipal que alerta de un desfase económico de 12,5 millones de euros y un remanente negativo de 9,6 millones en las cuentas del Ayuntamiento.

Las tres organizaciones, que tienen muy avanzado un acuerdo para presentarse juntas a los comicios locales de 2027 y lo anunciarán en próximas fechas, consideran que la situación evidencia una gestión financiera "irresponsable" por parte del ejecutivo de Inés Rey.

El portavoz de Podemos en la ciudad, Aitor Neira, aseguró que "lo que algunos intentan presentar como una cuestión técnica es, en realidad, el resultado directo de una gestión irresponsable, improvisada y alejada de las prioridades reales de la ciudadanía".

Desde las tres formaciones sostienen que este escenario económico contrasta con las necesidades que arrastra la ciudad en ámbitos como la vivienda, la inversión en los barrios o la situación de los servicios sociales. A su juicio, la gestión económica impulsada por el equipo de gobierno ha derivado en una situación "alarmante" para las arcas municipales.

En la misma línea se pronunció la coordinadora de Sumar en A Coruña, Trinidad Palacios, quien señaló que "es inaceptable que A Coruña afronte un desfase millonario mientras se sigue gobernando a golpe de titulares, propaganda y operaciones de imagen".

Las organizaciones insisten en que la ciudad necesita planificación, rigor presupuestario y responsabilidad política para revertir la situación. La representante de Esquerda Unida, Berta Vigil, afirmó que "el informe del interventor desmonta el relato triunfalista del gobierno municipal y confirma lo que muchas entidades vecinales y sociales llevan tiempo denunciando: una gestión municipal sin rumbo".

Además, las tres formaciones advirtieron de que no permitirán que la situación económica sirva como argumento para justificar recortes en inversión social o un mayor deterioro de los barrios y los servicios públicos.

Sin versión de Marea Atlántica

En el arco municipal a la izquierda socialista también se sitúa Marea Atlántica. El partido que llegó a gobernar entre 2015 y 2019 con Xulio Ferreiro ocupando la alcaldía. Esta formación, en la actualidad, se encuentra "en un debate interno sobre la mejor manera de cumplir con el objetivo. Ese debate determinará las decisiones que se tomen en el futuro", según explicaba la formación a Quincemil ante el cierre de su local en Agra do Orzán.