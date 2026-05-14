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Herida una motorista tras un accidente en Culleredo (A Coruña): el otro implicado se dio a la fuga
El turismo implicado no se detuvo tras el suceso ocurrido en torno a las 23:30 horas y la Policía investiga lo sucedido con ayuda de cámaras de seguridad
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La Policía Local de Culleredo, en A Coruña, investiga un accidente de tráfico entre una motocicleta y un turismo registrado en torno a las 23:30 horas de este martes en la avenida de A Coruña, en el entorno de O Burgo.
Según el aviso recibido, el turismo implicado "no paró, se dio a la fuga" tras el siniestro, lo que ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
La conductora de la motocicleta fue trasladada a un centro sanitario con una "posible fractura de tobillo", según la información inicial. La atención sanitaria se produjo poco después del incidente, mientras los agentes intentaban reconstruir lo ocurrido en una escena en la que, por el momento, no hay testigos presenciales del momento exacto del impacto o de la maniobra previa.
Las primeras hipótesis apuntan a que el turismo podría haber realizado una maniobra que sorprendió a la motorista, aunque todavía "no se sabe aún si hubo o no impacto entre los dos".
La Policía continúa con las diligencias y tiene previsto acceder a las cámaras de seguridad de un establecimiento bancario situado frente al lugar del suceso, con el objetivo de identificar al vehículo implicado y esclarecer lo ocurrido.