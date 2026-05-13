Localizan a la vecina de Sada (A Coruña) desaparecida desde el lunes

Irene María Mosquera, la vecina de Sada (A Coruña) desaparecida desde el pasado lunes en el municipio ha sido localizada.

La mujer de 50 años fue encontrada este miércoles con vida, tal y como ha informado el Concello de Sada a través de sus redes sociales.

Las autoridades pidieron el pasado lunes la colaboración ciudadana y que cualquier persona que pudiese aportar información sobre su paradero contactase con la Policía Local de Sada, la Guardia Civil o el 112.