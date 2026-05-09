El Concello de A Coruña cumple con la mayor demanda de Xuxán: el barrio tendrá bus urbano

Xuxán, el barrio más joven de A Coruña, contará por fin con conexión de bus urbano. Así lo anunció este sábado la alcaldesa, Inés Rey, durante el pregón de las primeras fiestas del barrio, del que fue la encargada de dar el pistoletazo de salida.

"El barrio de Xuxán contará con bus urbano en San Juan, aproximadamente", señaló la regidora durante su intervención ante los vecinos. La llegada del transporte urbano era una de las principales reclamaciones vecinales desde el nacimiento del barrio. Hasta ahora, muchos residentes tenían que desplazarse caminando hasta Matogrande para poder coger el autobús urbano.

Xuxán se ha convertido en los últimos años en el barrio más joven de A Coruña. Cerca de 500 familias viven actualmente en esta zona de la ciudad, muchas de ellas con bebés o niños pequeños. La media de edad ronda los 40 años y es habitual ver carritos de bebé por sus calles.

En apenas siete años, el barrio ha experimentado un importante crecimiento urbanístico y poblacional, convirtiéndose en una de las áreas de mayor expansión de A Coruña.