Llega a A Coruña 'Special Down', un evento de inclusión y ocio para las personas con Síndrome de Down

El entorno de Marina Coruña se transformará el próximo 16 de mayo en el epicentro de "Special Down", un evento que reunirá a participantes, familias y público general en torno a un programa de actividades en tierra y mar.

Esta iniciativa, que ya va por su segunda edición, está organizada por la Fundación Amador de Castro y se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, celebrado el pasado 21 de marzo. Su objetivo fundamental es consolidarse como un espacio de encuentro donde compartir experiencias, generar oportunidades y visibilizar el valor de la diversidad en la sociedad.

La recepción de participantes comenzará a las 10:00 de la mañana, y podrán elegir entre actividades náuticas como vela, kayak y taller de nudos marineros, o más orientadas al bienestar y la expresión artística, como sesiones de yoga y artesanía.

Luego habrá una pausa para la comida y la programación se reanudará por la tarde. Entre las 16:00 y las 19:30 horas, las personas inscritas podrán escoger entre actividades náuticas, un taller de pintura, baile y juegos de mesa.

La jornada culminará a las 19:30 horas con la finalización de las actividades y la recogida de participantes. A continuación, se celebrará un tardeo con la sesión musical de Dj Rebe, de acceso libre, en la explanada contigua al evento.

Acompañamiento profesional e inscripción previa

Todas las actividades estarán dirigidas por profesionales especializados. En el caso de las propuestas náuticas, se realizarán bajo la supervisión de Marina Coruña, que proporcionará el material técnico. Además, 'Special Down' contará con el apoyo de la Fundación María José Jove, que posee una amplia experiencia en vela inclusiva.

La participación en el evento requiere de inscripción previa, abierta hasta el lunes 11 de mayo a las 14:00 horas a través de la web oficial de la Fundación Amador de Castro. Cada franja horaria tiene un coste de 12 euros y es posible inscribirse de forma independiente en el turno de mañana, de tarde o ambos.

La edad mínima para participar en las actividades es de 11 años. La organización priorizará la asignación de plazas a personas con un grado de discapacidad intelectual reconocido, con el fin de garantizar su acceso a la jornada. Las solicitudes de familiares, amistades y acompañantes serán gestionadas en lista de espera, en función de la disponibilidad de plazas, que están limitadas en cada actividad.

En caso de que alguna actividad complete su aforo, la organización ofrecerá alternativas disponibles.