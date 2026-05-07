Detienen a tres personas que traficaban con drogas en A Coruña

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en A Coruña por delitos contra la salud pública relacionados con el tráfico de drogas "al menudeo". Tras la realización de las correspondientes diligencias, fueron puestos a disposición judicial.

La Unidad de Prevención y Reacción, en su labor de prevención del delito y garantía de la seguridad ciudadana, llevó a cabo dos intervenciones policiales el pasado martes, 5 de mayo, relacionadas con el tráfico de drogas a pequeña escala.

La primera actuación tuvo lugar a las 19:00 horas, en la Avenida de Os Mallos, cuando un varón es interceptado en la vía pública, portando 6 gramos de cocaína y 4 gramos de la droga sintética MDMA. Además, portaba 380 euros en efectivo.

La segunda intervención, ocurre poco después, a las 20:30 horas, en la Ronda de Nelle. En esta ocasión, un hombre, sorprendido por la presencia policial, arroja un pequeño paquete al interior de un portal para luego abandonar el lugar. Se pudo comprobar que dicho paquete contenía 13 gramos de cocaína rosa, siendo el hombre detenido a los pocos metros.

La tercera detención fue realizada por la Brigada Móvil- Policía en el Transporte, a las 17:00 horas del día de ayer. Los agentes de esta unidad, dentro de su función de garantizar la seguridad ciudadana en los medios de transporte colectivos, localizaron a un individuo que estaba esperando en la dársena de salida de la estación de autobuses y portaba ocultas sustancias estupefacientes.

Resultaron ser 300 gramos de hachís distribuidos en tres paquetes diferenciados, repartidos en el interior del forro de su chaqueta. El ya detenido intentó huir de los agentes y salió corriendo en dirección al centro comercial próximo, resultando alcanzado por los policías en la calle Alcalde Marchesi.

Los tres varones inmersos en estas intervenciones policiales, fueron detenidos in situ por sendos delitos contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.