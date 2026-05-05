Polémica entre vecinos de Vilaboa, en Culleredo (A Coruña): "Lleva a tu perro a cagar a la puerta de tu casa"

Desde hace unos días, los perros de Vilaboa tienen "prohibido" correr por el parque de Vila Melania. Pero no es que el Concello haya vetado el acceso de los animales. Son usuarios del propio parque los que no los quieren ahí. O, por lo menos, no sueltos.

El motivo son los excrementos de los canes que han ido apareciendo en el huerto urbano que hay en la zona. Esto ha impulsado a los usuarios a quejarse al Concello. La solución ha sido instalar carteles recordando que es "obligatorio" llevar a los perros atados.

"Es el único sitio de Vilaboa en el que los perros pueden correr", comenta un vecino de Vilaboa afectado por esta medida. Así es que se han juntado varios para recoger firmas y solicitar al Concello que habilite un área canina en el barrio donde los perros puedan andar en libertad. Eso, "o vallarles a ellos el huerto".

Para nada defienden a aquellos dueños de perros que dejan los excrementos sin recoger. "Siempre hay algún maleducado", sentencia. Pero lamentan haberse quedado sin una zona en la que los perros puedan andar en libertad.

Aseguran que "en los últimos 16 años siempre ha habido buena convivencia". Sin embargo, una pancarta en el huerto urbano demuestra lo contrario: "Leva o teu can a cagar á porta da túa casa". Y concluye con un: "Non temos civismo".

Pancarta en un huerto urbano de Vilaboa Quincemil

Además del cartel, fueron varias las quejas que recibió el Concello en cuanto a los "actos incívicos" en este huerto. Según fuentes municipales, no hay ninguna prohibición de que los perros puedan entrar al parque, sino que se tomaron medidas como instalar carteles para evitar que estos anden sueltos y recordando que deben recoger los excrementos.

Recogida de firmas para un área canina

Desde entonces, los usuarios de perros han iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar al Concello un parque para perros en Vilaboa. Ahora mismo llevan 145 firmas. El objetivo: "Encontrar una solución que respete tanto las nuevas normas de uso de los huertos urbanos como el derecho a disfrutar del parque con nuestras mascotas".

Eso mismo es lo que pretenden transmitir desde el Concello, que llaman a la convivencia vecinal.