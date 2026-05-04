Precintan el conflictivo after de Matogrande en A Coruña

Los vecinos de Matogrande se han despertado este lunes con una buena noticia. El conflictivo after del barrio, el Ginger, ubicado en la calle Enrique Mariñas Romero, está precintado por la Policía. Sobre el local pesaba una orden de cierre que no se había cumplido, motivo por el cual fue necesaria la intervención policial.

Este local fue protagonista en numerosas ocasiones por altercados. El último de ellos se produjo a principios de marzo, cuando agentes de la Policía Local y de la Nacional se desplazaron hasta el barrio de Matogrande debido a una reyerta que había tenido lugar en el exterior del after.

En otras ocasiones, la presencia policial se debió a algo más que peleas. Este punto, conocido antes como el Noll, fue el foco de varias actuaciones policiales en las que se incautaron considerables cantidades de drogas a los clientes, como hachís y cocaína. En otra ocasión, cuatro agentes de la Policía Local resultaron heridos durante un operativo en este mismo after.

A lo largo de los años, el Ginger ha acumulado numerosas infracciones de la normativa, como incumplir el horario de cierre, y también la indignación del barrio. Los vecinos de Matogrande han denunciado en varias ocasiones los problemas de ruido e inseguridad que genera.

Noticia en actualización

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