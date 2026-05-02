Irrumpen en la inauguración de un bar de A Coruña, agreden a un camarero y rocían gas pimienta sobre los clientes

El día de ayer prometía convertirse en una de las noches más especiales para César López y su sobrino Dani. Era el día en que inauguraban su local, Cafetto, en la calle Posse de A Coruña. A las 18:30 abrieron las puertas de su negocio, coincidiendo con el Dépor- Leganés, lo que atrajo aún a más gente de lo que esperaban.

"Estaba siendo un éxito", reconoce el propietario. En torno a las 22:30 había unas 200 personas en el establecimiento. Sin embargo, fue a esa hora cuando varios hombres, en un estado "preocupante", en palabras del propio gerente, irrumpieron en el local.

Dice "preocupante", por no decir borrachos como cubas. "Entraron a liarla", reconoce. Todo iba bien hasta que llegaron. "Agredieron a un camarero y luego a unos clientes", cuenta el hostelero. Incluso llegaron a rociar gas pimienta sobre personas que se encontraban en el local.

El camarero tuvo que ser trasladado al hospital en ambulancia tras sufrir un ataque de ansiedad, y la policía no tardó en llegar. "La verdad es que todo iba bien hasta que aparecieron estos", explica. Por suerte, no permanecieron mucho tiempo en el establecimiento. "Cuando se fueron, todo volvió a la calma y pudimos seguir", añade César.

Y es que nadie imaginaba un incidente así el día de su inauguración. César asumió el local para su sobrino y decidieron mantener el nombre de Cafetto, con una propuesta centrada en desayunos, tablas para compartir y fútbol, una oferta pensada para una zona a medio camino entre el centro comercial y el barrio.