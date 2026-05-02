Colapso en Marineda City de A Coruña en la víspera del Día de la Madre con atascos para entrar y salir

Marineda está impracticable este sábado 2 de mayo. Entre que ayer fue festivo, mañana es el Día de la Madre y que no ha parado de llover en todo el día, muchos tuvieron la misma idea de plan: ir al centro comercial herculino. Eso provocó atascos de entrada y de salida ya desde primera hora de la tarde. A eso de las 18.00 horas, las colas ya llegaban hasta el parque de bomberos de A Grela.

Además de las retenciones que se formaron en la Tercera Ronda y en la AG-55, dentro del propio parking también se escuchaban los bocinazos de los coches que intentaban salir. "Estuvimos 40 minutos esperando", decían algunos usuarios que se vieron atrapados en torno a las 19.00 horas de la tarde.

La Policía Local acudió hasta el punto para controlar el tráfico, que ahora presenta menos retenciones de salida. Aun así, el problema sigue estando en la entrada.

No es raro que en días como hoy se formen atascos en torno al recinto. Ya se han visto imágenes parecidas en fechas clave como la Navidad. El motivo de lo ocurrido hoy podría estar en el mal tiempo, después de varios días sin lluvia en A Coruña, y en la cercanía del Día de la Madre, que ha llevado a muchos a hacer compras de última hora.