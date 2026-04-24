El Galeón Andalucía atraca en A Coruña: horarios y cómo visitarlo este fin de semana

Los muelles de A Coruña se preparan para una jornada especialmente animada este sábado, con la llegada de varios buques que prometen atraer tanto a curiosos como a amantes del mar. Entre ellos destacan dos cruceros internacionales y una embarcación histórica que ya se ha convertido en uno de los grandes focos de interés del fin de semana.

El protagonista indiscutible es el Galeón Andalucía, una fiel recreación de los navíos españoles que durante siglos protagonizaron las grandes rutas oceánicas. Esta impresionante embarcación llegó a la ciudad en la noche del jueves y permanecerá abierta al público durante el sábado 25 y el domingo 26 de abril, en horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00 horas.

Quienes se acerquen a visitarlo podrán recorrer libremente sus seis cubiertas en una experiencia autoguiada. A lo largo del trayecto, paneles informativos explican la historia del galeón, mientras que los detalles decorativos y la propia estructura del barco trasladan al visitante a la época de las grandes expediciones marítimas. Además, la presencia de la tripulación permite conocer de primera mano cómo era la vida a bordo hace aproximadamente 500 años.

Las entradas pueden adquirirse tanto en el propio barco como a través de internet. El precio general para mayores de 10 años es de 12 euros, mientras que los niños de entre 5 y 10 años pagan 6 euros. También existe una opción familiar, pensada para dos adultos y hasta tres menores, por un coste conjunto de 30 euros.

Pero el movimiento en el puerto no termina ahí. El galeón compartirá protagonismo con dos grandes cruceros que harán escala en la ciudad. Por un lado, el Greg Mortimer, especializado en rutas hacia destinos remotos y que visita A Coruña por primera vez. Por otro, el Sapphire Princess, que llegará con una notable cifra de pasajeros y tripulantes, superando los 3.500 ocupantes a bordo.

Ambos buques coincidirán en el muelle de Trasatlánticos, completando una estampa poco habitual que convertirá el puerto coruñés en un auténtico punto de encuentro marítimo internacional durante toda la jornada.