La Torre de Hércules de A Coruña reabre al público de forma provisional

La Torre de Hércules de A Coruña ha reabierto este miércoles al público de forma provisional, coincidiendo con el inicio de las obras de acondicionamiento de los senderos del Espacio Natural de Interés Local (ENIL) que rodea al monumento.

Los trabajos, que forman parte de un plan de intervención más amplio, buscan mejorar tanto el estado del faro como de su entorno, con actuaciones centradas en la accesibilidad, la seguridad y la puesta en valor del espacio natural.

Según explicó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, estas mejoras eran necesarias en una zona muy transitada tanto por la ciudadanía como por visitantes. El objetivo es facilitar el recorrido por los caminos y, al mismo tiempo, proteger la flora y fauna del entorno.

Además de la intervención en los senderos, el plan contempla mejoras en la iluminación del monumento, con el fin de optimizar el consumo energético y avanzar hacia una mayor eficiencia.

Las actuaciones forman parte de un proyecto conjunto entre el Concello y la Xunta, con una inversión cercana al millón de euros y financiación procedente de fondos europeos Next Generation.

Mientras se desarrollan los trabajos, la Torre permanecerá abierta al público de manera provisional. Las entradas pueden adquirirse tanto en el Centro de Información al Visitante como a través de la página web oficial, con disponibilidad que se irá habilitando de forma progresiva a lo largo del día.