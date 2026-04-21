Miguel Reija niega haber ayudado a su hermano para quedarse con la Primitiva de los 4,7M: "Lo hice en beneficio del titular"

Los dos hermanos acusados de quedarse con el boleto premiado de la Primitiva de 4,7 millones ya han hablado. Ambos coinciden en sus relatos: el boleto se lo “encontraron” y, según ha podido añadir Miguel Reija hoy, siguieron el procedimiento que consideraron al tratarse de un hecho completamente “inusual”.

La fiscalía pide para Miguel Reija seis años de prisión por blanqueo de capitales y estafa. Lo que cuente hoy ante el tribunal será decisivo para su entrada a prisión. Ya no es que no huelan ni un céntimo del bote millonario, es que además deberá pagar el doble del valor del premio a la familia del beneficiario en concepto de indemnización.



Así, para evitar que eso suceda, el exdelegado provincial de loterías de A Coruña trató de convencer a la sala de que no hizo “ninguna gestión para que mi hermano cobrara los 4,7 millones”. Y es que cada decisión que tomó aquel 2 de junio de 2012 fue decisiva para que Manuel actuara de esa manera.



Cuando Manuel llevó el boleto a su delegación el 2 de julio de 2012, este lo mandó de vuelta a la administración con el boleto. Ayer mismo así lo contaba Manuel. Sin embargo, su hermano como delegado debía haber seguido otro procedimiento, que es el de poner en conocimiento de la Selae el “extravío” e iniciar lo que se llama un “expediente de hallazgo”.



"El carácter extraordinario del hecho” fue lo que le animó a actuar así. Según contó, si esa tarde hubiera aparecido el dueño del boleto, con la información que pudiera aportar esta persona, se habría resuelto de forma “mucho más ágil”. En caso de no ser así, que fue lo que ocurrió, “entraría en el circuito de la Selae”.



"Lo hice todo en beneficio del titular”, indicó. Quiso dejar claro que cuando su hermano apareció con el boleto no le “preocupó”, ya que el billete lo tenían ellos bajo su custodia. “Cuando se tratan de reclamaciones en las que no hay boleto físico, bien porque se ha destruido, es más complicado. Pero en este caso lo teníamos en nuestras manos”, añadió.



Por ese mismo motivo tampoco pensaron en llamar a la policía: “No vi ningún acto ilícito”. Sin embargo, de así haber sido, tal y como ya se ha comentado a lo largo del juicio, las cámaras de Carrefour habrían resuelto el enigma desde un primer momento. No obstante, el propio día 3 de junio de 2012 -un día después de la “aparición” del billete- se lo comunicaron a Madrid.

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