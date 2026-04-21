Los buses de A Coruña reforzarán su servicio para los próximos partidos del Básquet Coruña

Los próximos 22 y 26 de abril una marea naranja volverá a acompañar al Básquet Coruña en sus partidos en el Coliseum, dos citas decisivas previas a la promoción de ascenso del club. Ante una posible gran afluencia, la Compañía de Tranvías de A Coruña ha decidido reforzar el servicio del bus urbano.

Concretamente, la compañía reforzará la línea de la UDC con el objetivo de facilitar los desplazamientos y promover el uso del transporte público.

De esta forma, el miércoles 22 de abril habrá un dispositivo especial para la finalización del partido, prevista para las 22:45 horas. Esta frecuencia conectará el Coliseum, donde se disputa el partido ante el Menorca, con el centro de la ciudad hasta plaza de Pontevedra.

Por otra parte, el domingo 26 de abril, cuando los coruñeses reciban al San Sebastián Guipuzkoa, el refuerzo será antes y después del encuentro.

Ese día los servicios operarán una hora y media antes del inicio del partido, desde las 11:00 horas, con el trayecto entre plaza de Pontevedra y el Coliseum. Cuando termine el duelo, hacia las 14:30 horas, habrá de nuevo un refuerzo, en esta ocasión en sentido centro de la ciudad.