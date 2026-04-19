Un premio de La Primitiva cae en A Coruña y dispara la expectación por el bote

El sorteo de La Primitiva de este sábado dejó una alegría en A Coruña. Uno de los tres boletos acertantes de Segunda Categoría fue sellado en la ciudad, concretamente en la Administración número 7, situándola entre los puntos afortunados de la jornada.

La combinación ganadora no encontró acertantes de Categoría Especial ni de Primera Categoría. Esta ausencia de grandes premios provoca que el bote siga creciendo y alcance ya los 6,7 millones de euros, que estarán en juego en el próximo sorteo.

Junto al boleto coruñés, otros dos premios de la misma categoría fueron validados en Coín (Málaga) y Bilbao, completando el reparto de los principales aciertos del día. La cuantía asciende a 65.957,80 euros.

El premio obtenido en A Coruña, correspondiente a cinco aciertos más el complementario, supone una cantidad destacada para el acertante, aunque lejos del bote acumulado que sigue sin dueño.