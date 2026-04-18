Bergondo (A Coruña) homenajea a otra vecina centenaria: "Goza de buena salud y toma pocas pastillas"

El Ayuntamiento de Bergondo, en A Coruña, ha homenajeado a una de sus vecinas más longevas con motivo de su centenario.

La alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, y la concejala de Servicios Sociales, Begoña Calviño, visitaron a Dorinda Méndez Calviño en su domicilio de Cortiñán para felicitarla personalmente.

Durante el encuentro, la centenaria estuvo acompañada por un grupo de amigas, en un ambiente cercano y familiar en el que recibió un ramo de flores y un detalle institucional por parte del Ayuntamiento. El acto sirvió para reconocer su trayectoria vital y su vinculación con el municipio.

Nacida en San Tirso, en Abegondo, Dorinda se trasladó a Cortiñán tras contraer matrimonio, donde desarrolló gran parte de su vida.

Tiene dos hijas y cuatro nietos, y durante años trabajó en el campo, compaginando las labores agrícolas con el cuidado de su familia y de los animales que tenían en casa.

A sus 100 años, mantiene un buen estado de salud y conserva su autonomía en el día a día. Según trasladó durante la visita, continúa realizando tareas cotidianas como hacer la cama o colaborar en la cocina, además de salir a pasear cuando el tiempo lo permite.

Destaca también por su buena memoria, especialmente en lo relativo a recuerdos del pasado, y por mantener una rutina tranquila en su vida diaria.