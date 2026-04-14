Empieza en A Coruña la demolición del edificio en ruinas en la calle Puerto Rico, en Os Mallos

El Concello da Coruña comenzó este lunes la demolición del edificio situado en la calle Puerto Rico, en el barrio de Os Mallos, que había sido declarado en estado de ruina inminente por la Concejalía de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda.

La alcaldesa, Inés Rey, visitó esta tarde el lugar para supervisar el proceso. Este inmueble fue durante años un foco de constantes problemas para el vecindario. El edificio sufrió incendios y en él se alojaron personas que generaban conflictividad en el entorno.

El Concello envió reiterados requerimientos a los propietarios del inmueble para que tomaran medidas de conservación y salubridad, pero todos ellos fueron desatendidos. Finalmente, y tras un largo proceso derivado de la inactividad de la propiedad, el Concello logró ejecutar la demolición del edificio de forma subsidiaria, ya que repercutirá los gastos de la obra a la propiedad.

"Los edificios que se encuentran en estado ruinoso son un problema serio. Primero porque son vectores de insalubridad y focos de accidentes que afectan a la vida de los vecinos y vecinas de los barrios; todos los propietarios tienen la obligación de mantener la seguridad e higiene de sus inmuebles, pero si no lo hacen lo hará, como en este caso, el Concello, y tendrán que asumir ellos el gasto", subrayó la alcaldesa, Inés Rey, quien recordó que el Concello ya ha ejecutado otras demoliciones, como la del Martinete, buscando garantizar la seguridad de los ciudadanos.