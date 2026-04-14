Tres detenidos en A Coruña por robar en un bar y en un local en obras durante el fin de semana

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a tres personas como presuntos autores de varios robos con fuerza cometidos en establecimientos durante el pasado fin de semana, en el marco del dispositivo especial de prevención de este tipo de delitos en la ciudad.

Uno de los arrestos se produjo tras sorprender a un individuo en el interior de un local de hostelería de la calle Torreiro, al que había accedido tras forzar la puerta.

La intervención policial se produjo después de que saltase la alarma del establecimiento, lo que permitió a los agentes localizar al sospechoso dentro del negocio.

En el momento de la detención portaba una bolsa con una gran cantidad de monedas, por lo que fue trasladado a dependencias policiales.

El segundo operativo tuvo lugar en la madrugada del día siguiente. Dos personas fueron detectadas por un vigilante de seguridad cuando intentaban acceder a un local en obras en la calle Severo Ochoa, lo que activó un dispositivo de búsqueda en la zona.

Durante la intervención, los agentes localizaron a dos individuos que coincidían con la descripción facilitada. Poco después, comprobaron que habían fracturado la ventanilla de un vehículo estacionado utilizando una piedra, lo que dio paso a una persecución que finalizó en la avenida de Arteixo, donde fueron interceptados.

En el momento de la detención, los agentes intervinieron diversos objetos, entre ellos básculas de precisión, una barra metálica extensible, joyas y una cartera con documentación de otras personas, que podrían proceder de hechos delictivos.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición judicial tras la tramitación de las diligencias correspondientes, en el marco de un operativo que busca reforzar la seguridad en establecimientos comerciales de la ciudad.