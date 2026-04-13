Cinco aspirantes para un premio de 4,7 millones: quién es quién en el juicio de la Primitiva de A Coruña

Manuel Reija, a la izquierda, y Miguel Reija, a la derecha. Los hermanos acusados de quedarse con la Primitiva millonaria P.M

El juicio por el boleto millonario de la Primitiva arrancó este lunes en A Coruña. Tras más de una década, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién es el verdadero dueño de los 4,7 millones de euros?

La familia de José Luis Alonso: las avaladas por la Fiscalía

Por un lado están la viuda y la hija de José Luis Alonso, que acuden al juicio con una baza importante: el respaldo de la Fiscalía. La acusación particular de la familia se personó por separado. Madre y progenitora cuentan cada una con su propia abogada, aunque ambas luchan por un mismo objetivo en común.

El Ministerio Público sostiene que Alonso fue quien compró el boleto premiado y que fue víctima de un engaño. Según esta versión, el lotero le habría hecho creer que no tenía premio, quedándose posteriormente con el resguardo.

Manuel Reija: el lotero que asegura haberlo encontrado

En el lado opuesto se sitúa Manuel Reija, el lotero acusado de estafa. Su defensa se mantiene firme desde el inicio del caso: asegura que el boleto no pertenecía a ningún cliente, sino que apareció abandonado en el mostrador de su administración.

Si logra convencer al tribunal de que el décimo fue realmente hallado y no reclamado, podría convertirse en el beneficiario del premio, junto a los intereses acumulados durante estos años.

Junto a él está su hermano, Miguel Reija, que no reclama directamente el premio, pero cuya situación es clave en el proceso. La Fiscalía considera que pudo participar en la gestión del dinero procedente del boleto, lo que le sitúa ante una acusación de blanqueo de capitales.

Manuel Ferreiro: el primero en reclamar

La cuarta vía la representa la viuda de Manuel Ferreiro, ya fallecido. Fue el primero en denunciar la desaparición del boleto, incluso antes de que se iniciara cualquier expediente oficial. Aseguró haberlo sellado días antes del sorteo en una administración de Carrefour.

Aunque murió pocos meses después, su testimonio sigue siendo uno de los pilares del caso. De hecho, la jueza admitió este lunes la incorporación de un extracto bancario que lo sitúa en el lugar y fecha, algo que refuerza aún más su versión.

Un quinto escenario: que el dinero no sea para nadie

Aunque menos probable, existe una última posibilidad: que el tribunal no logre acreditar a ningún beneficiario legítimo. En ese caso, los 4,7 millones —más los intereses acumulados en estos catorce años— podrían acabar en manos del Estado, ya que el boleto sigue sin cobrarse en la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.