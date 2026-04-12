Herido un menor en A Coruña tras ser atropellado en la plaza de As Conchiñas

Un menor de 10 años resultó herido en la noche de este sábado tras sufrir un atropello en las inmediaciones de la plaza de As Conchiñas.

El accidente se produjo alrededor de las 21:05 horas, a la altura del número 13, donde se encuentra la salida del aparcamiento y junto a un parque infantil. Según confirmaron fuentes policiales, hasta el lugar se desplazaron agentes y una ambulancia de Urxencias Sanitarias.

El menor fue trasladado al Hospital Materno Infantil, donde fue atendido por una posible fractura en una pierna. Allí fue intervenido y, actualmente, sigue ingresado, pero sin complicaciones.