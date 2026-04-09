Una avería deja sin luz a varias naves en el polígono de Pocomaco, en A Coruña

Trabajadores del polígono de Pocomaco en A Coruña se han visto afectados esta mañana por un corte de luz que ha dejado sin suministro eléctrico a varias de las naves. En estos momentos los técnicos de Naturgy trabajan en su solución.

Según la página web de incidencias de Naturgy, la avería se registró a las 10:23 horas y actualmente se encuentra en estado de "resolución".

El polígono de Pocomaco alberga una parte importante del tejido empresarial de la ciudad, por lo que varias de las empresas que operan en él están viendo su actividad trastocada.