El calor dispara los termómetros en A Coruña y llena las playas en pleno abril

Los termómetros en A Coruña han superado este lunes, 6 de abril, los 27 grados, en una jornada marcada por el sol y unas temperaturas inusualmente altas para esta época del año

En algunos puntos, los registros han sido incluso más elevados. Es el caso del termómetro situado en Sánchez Bregua, donde ya se han superado los 30 grados en las primeras horas del día.

Las altas temperaturas han tenido un reflejo inmediato en las playas de la ciudad, que presentan una gran afluencia de público desde media mañana. Especialmente a partir de las 11:00 horas, numerosos coruñeses se han acercado a los arenales para disfrutar de un ambiente más propio del verano.

Sin embargo, este episodio de calor tendrá un giro a partir de mañana, martes 7. La lluvia volverá a hacer acto de presencia en el cielo coruñés, mientras que las temperaturas máximas descenderán de forma progresiva hasta situarse en valores más habituales para esta época del año.