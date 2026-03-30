Retenciones kilométricas en Alfonso Molina, en A Coruña, a causa de un accidente entre dos vehículos

Un accidente entre dos vehículos en la avenida de Alfonso Molina, en A Coruña, a la altura del Carrefour, ha provocado retenciones en dirección salida de la ciudad. El suceso ha tenido lugar este mediodía, en plena hora punta a las 14:12 horas.

Fuentes de la Policía Local confirman que no ha habido que lamentar heridos en el siniestro, que se saldó únicamente con daños materiales. Se trató de una furgoneta y un coche, que dejaron inhabilitado durante unos minutos el carril izquierdo.

El atasco provocado por la colisión de estos dos vehículos ocasionó grandes atascos, durante más de media hora, a lo largo de la AC-11 que llegaron hasta el acceso por la ronda de Outeiro. En estos momentos el tráfico se encuentra recuperando la normalidad.

Todo en un día en el que Alfonso Molina está soportando una gran cantidad de tráfico debido al cierre de la AC-12 en la Avenida da Pasaxe por las tareas de demolición del viaducto de CHUAC, dentro del plan de obras para la construcción del nuevo complejo hospitalario. Por ahora, las primeras horas están siendo tranquilas gracias al menor volumen de tráfico por la Semana Santa.