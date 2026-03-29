A Coruña será sede en 2028 del Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos

A Coruña acogerá en 2028 el Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (Parjap), tras resultar elegida en la votación celebrada en el marco do encuentro anual de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (Aepjp), que tuvo lugar estos días en Barcelona.

Tal y como ha subrayado el Gobierno local en una nota de prensa, de esta forma A Coruña volverá a albergar este encuentro estatal 25 años después de su primera edición en la ciudad herculina, celebrada en 2003.

El Ayuntamiento de A Coruña forma parte de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos como socio fundador y cuenta con una amplia trayectoria en la gestión y mantenimiento de infraestructura verde urbana, así como en el desarrollo de políticas sostenibles.

En este sentido, la candidatura presentada puso en valor la red de parques, jardines históricos y espacios naturales del municipio, así como la capacidad organizativa de la ciudad para acoger encuentros profesionales de carácter estatal.

El congreso Parjap es uno de los principales foros de intercambio técnico y profesional en materia de planificación, gestión y futuro de los espacios verdes urbanos, reuniendo a especialistas, personal técnico y responsables públicos de toda España.