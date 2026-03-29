Tres bomberos de A Coruña logran el reto: subir a la cima de un edificio de 52 pisos de altura SES Oleiros

Tres bomberos del servicio de emergencias del Concello de Oleiros participaron este sábado en la prueba de subida vertical del Gran Hotel Bali, celebrada en Benidorm.

La competición consiste en ascender por las escaleras del edificio, de aproximadamente 186 metros de altura, superando cerca de 924 peldaños y 52 plantas.

El reto, conocido por su exigencia, reunió a 170 bomberos, entre los que destacaron los coruñeses.

Tres bomberos de A Coruña llegan a la cima del Gran Hotel Bali SES Oleiros

Los participantes realizaron la subida con el equipo completo de intervención, incluyendo casco, traje de incendios estructurales y equipos de respiración autónoma (ERA), lo que incrementa notablemente la exigencia física de la prueba.

Los representantes de Oleiros han completado la prueba en una jornada marcada por el esfuerzo y la superación personal.