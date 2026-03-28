Sin tren por unas horas en A Coruña: "Sabemos a qué hora vamos a salir, pero no a la que vamos a llegar"

"La verdad es que llevaban semanas avisándonos por correo y SMS", cuenta Mabi, que esperaba en la cola para subir al bus que la llevaría, primero a Santiago y luego a Ourense. Tanto ella como María, la joven que aguardaba delante de ella, estaban al tanto del corte ferroviario que viviría la estación provisional de A Coruña este sábado.

La interrupción del tráfico comenzó anoche a las 22:30 y se mantendrá hasta hoy a las 14:00. Para cubrir ese intervalo Renfe habilitó un total de 53 autobuses y diez taxis, que podrían aumentar si la demanda lo requiere. El problema es que tanto Mabi como María, y otros muchos que las rodeaban, saben la hora de salida, pero no la de llegada.

"No sé cómo harán en Santiago, porque en cuanto lleguemos entiendo que se subirá más gente para Ourense, así que no sé cuánto tardará en llegar a Ourense en verdad", confiesa María.

Lo mismo le pasa a Laura, que también está esperando en la cola de los buses. Tenía preparada una sorpresa este sábado para su amiga: se irían juntas a pasar el día a un destino sorpresa. "No te lo puedo decir porque ella no lo sabe", responde mientras sonríe. Tampoco sabe cuándo llegará y espera que el cambio al bus no termine por estropearle el plan.

Para los que habían cogido el billete con tiempo, como estas tres jóvenes, lo cierto es que ya contaban con viajar en bus en vez de en tren. "Ya cuando lo cogí te saltaba un aviso de que el viaje podría sufrir modificaciones por las obras de la estación intermodal", cuenta Laura.

Pero para aquellos que fueron directamente a comprar los billetes a la estación esta mañana, la sorpresa fue mayor al encontrarse con todo el operativo.

Vuelta en tren

"Estamos perdidos", confiesa Adrián. Su idea era salir de A Coruña sobre las 11 para pasar el día en Santiago, pero se encontraron con que tendrían que viajar en bus y que el siguiente no salía hasta las 12, una hora después de lo previsto. Aun así, al ser sábado, no les ha supuesto demasiado problema. Irán igualmente y, como explica, "para volver podemos hacerlo en tren".

Ese era precisamente el consuelo más repetido entre quienes aguardaban esta mañana: la vuelta sí sería por ferrocarril. En general, no se respiraba un ambiente de gran malestar en la estación.

Servicio alternativo

Asimismo, Renfe ha habilitado un servicio alternativo de autobús entre Santiago de Compostela y A Coruña con motivo de las obras en la estación de la ciudad herculina.

De esta forma, según ha indicado Renfe, durante esta jornada los trenes afectados son: AVLO 4295 Madrid CH 08:25 - A Coruña 13:10; el AVANT 34295 Ourense 11:11 - A Coruña 13:10; el AVLO 4154 A Coruña 04:29 - Madrid CH 08:49; el AVANT 34154 A Coruña 04:29 - Ourense 06:21; y el AVE 4364 A Coruña 06:30 - Madrid CH 10:50.

También afecta a los trenes Media Distancia que cubren los trayectos: A Coruña-Ourense; A Coruña-Lugo; A Coruña-Ferrol; así como, A Coruña-Vigo.

La realización de los trabajos afectó a los últimos servicios de la tarde del viernes con destino A Coruña y, se extenderá hasta el mediodía de este sábado.