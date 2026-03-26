Preguntas y respuestas sobre la nueva aplicación de acceso a la Ciudad Vieja de A Coruña

A partir del mes de mayo, el barrio de la Ciudad Vieja de A Coruña contará con una nueva aplicación para tramitar los permisos de accesos de los vehículos. El acceso estará regulado mediante cámaras que permitirán identificar las matrículas registradas. El objetivo de este plan es mejorar la movilidad en un barrio cuya peatonalización comenzó en junio del 2018.

Ahora, esta zona y la Marina y el Parrote son desde abril del 2022 una Zona de Bajas Emisiones donde se monitorizan las emisiones, lo que servirá de base para su extensión por el resto de la ciudad.

Los vecinos ven esta nueva app como un gran avance y una herramienta "que va a dar servicio a mucha gente" y que supondrá "el paso definitivo para la verdadera peatonalización". "Da respuesta a demandas que llevamos presentando desde hace años. Ahora nadie quiere volver a la situación anterior a la peatonalización y la app va a solucionar muchos problemas de los residentes", valoran desde la asociación vecinal.

Antes de su aplicación efectiva —cuya primera fase arrancará en mayo mientras se actualiza el censo de vehículos autorizados con la tarjeta de residente y cuando se lleve a cabo una campaña informativa— resolvemos algunas de las principales dudas.

¿Quién puede obtener un permiso y quién puede solicitarlo?

La aplicación está pensada para su uso específico por parte de los residentes de la Ciudad Vieja, por lo que solamente las personas que residan aquí podrán acceder a ella. De todas formas, los vecinos podrán solicitar también permisos temporales para otras personas como familiares o allegados que, en algún momento puntual, necesiten entrar con sus coches en el barrio.

De manera paralela, se mantendrán como se venía haciendo hasta ahora las alternativas presenciales para este tipo de solicitudes para aquellas personas que no quieran usar la app o prefieran realizar la gestión de esta manera.

¿Cómo se pueden solicitar los permisos?

Para entrar en la aplicación los vecinos deberán identificarse mediante procedimientos habituales como la Cl@ve, por lo que habrá un listado de personas residentes que estarán habilitadas para hacer uso de este sistema.

Una vez dentro, deberán elegir entre los permisos disponibles, que pueden ser para el propio residente o uno temporal. De esta forma se les redirigirá a un formulario en el que adjuntar toda la documentación necesaria y que se podrá subir desde el propio móvil utilizando también la cámara. En él deberán cubrir los datos para hacer efectiva la solicitud y esta quedará registrada en la misma aplicación.

Algunos de los vecinos han podido ver ya un prototipo, cuyo funcionamiento destacan como "muy intuitivo".

¿Cuánto tiempo se tarda en obtener el permiso de acceso?

Esta nueva aplicación nace con el objetivo de agilizar todos los trámites como, por ejemplo, el cambio de un coche de una persona residente. Por este motivo, el periodo para obtener el permiso validado será prácticamente inmediato, sin necesidad de largas esperas.

¿Los vehículos particulares pueden circular por la Ciudad Vieja?

De manera general, no. El acceso de vehículos a la zona vieja de la ciudad continúa estando prohibido.

Sí pueden circular por la Ciudad Vieja los ciclos, bicicletas y vehículos de movilidad personal a una velocidad máxima de 10 km/hora, así como el transporte público de viajeros, los taxis, vehículos autorizados, vehículos de servicio público con un límite de 8 metros y vehículos habilitados para estacionar en las zonas reservadas autorizadas.

Si trabajo en el barrio pero no resido en él, ¿puedo acceder con mi coche?

En este caso no se contemplan permisos ni permanentes ni temporales. Las personas que tengan aquí su lugar de trabajo y en un momento dado necesiten acceder con su vehículo particular, podrán hacerlo momentáneamente en el horario de carga y descarga, de 06:00 a 11:00 horas, y en un tiempo máximo de 30 minutos. El horario se amplía en una hora de inicio y de final para vehículos con etiqueta ambiental de 0 Emisiones o ECO.

El incumplimiento de esta limitación acarrea multas de 500 euros. Además, un vehículo que se encuentre estacionado en el barrio podrá ser retirado.