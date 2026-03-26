Investigan a un vecino de Sobrado dos Monxes (A Coruña) como autor de un incendio forestal

La Guardia Civil de A Coruña, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), investiga a un hombre como presunto autor de un incendio forestal en Sobrado dos Monxes este mismo mes de marzo. El fuego se declaró el pasado día 19 en la misma localidad.

Durante la investigación, los agentes localizaron el origen del fuego en una quema de restos de poda y forestales tras la limpieza de parcelas que eran propiedad del hombre investigado. El acusado carecía de autorización y no siguió las medidas de seguridad necesarias.

Según informa la Guardia Civil, el hombre se ausentó del lugar de la quema para ir a su vivienda, dejándola sin ningún tipo de supervisión. Así, cuando estaba en su domicilio, el fuego se extendió a la vegetación de la zona, llegando a afectar a una parcela colindante.

La rápida intervención de los vecinos permitió controlar con rapidez el incendio y evitar una mayor extensión hasta la llegada de los bomberos.

El Instituto Armado recuerda que el teléfono 062 está operativo para informar de cualquier actividad sospechosa o información sobre incendios forestales.