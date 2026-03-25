Inés Rey afirma que A Coruña regulará los VTC porque "dan un servicio que no da el sector del taxi"

Un taxista en la manifestación contra los VTC en A Coruña este 25 de marzo. Carmen G. Mariñas

A Coruña vive este miércoles una jornada marcada por una manifestación masiva de los taxis de la ciudad, con la unión de todas las asociaciones en una movilización que pide la regulación de los VTC como Uber, Bolt o Cabify. La ciudad no cuenta todavía con una ordenanza para su actividad, pero esta misma mañana la alcaldesa Inés Rey afirmó que "lo vamos a regular. Siempre he apoyado al taxi, pero la realidad es que los vehículos con conductor, los VTC, dan un servicio que a día de hoy tiene demanda y que no da el sector del taxi".

Más de 300 taxistas están recorriendo la ciudad reclamando, además, sanciones cuando incumplen la prohibición de realizar trayectos dentro de la ciudad y reclamando igualdad de condiciones.

La alcaldesa aseguró que, en lo que va de año, se han tramitado 112 actas con 36 resoluciones que resultaron en sanciones por 276.030 euros. Hace un mes y medio, la cifra aportada por el Concello era de 16.000 euros.

Pese a ello, Rey considera que las multas no son la solución al conflicto del sector. "Esto se resuelve conviviendo y nosotros vamos a regular la convivencia. Los usuarios reclaman este servicio por lo que lo que tenemos que hacer es regularlo. Cerrar los ojos o hacer como que no existen o pensar que se pueden prohibir es alejarse de la realidad", aseguró en un acto esta mañana al tiempo que los taxistas se manifestaban por la ciudad.

"Igual que en otros ámbitos nos hemos ido actualizando y modernizando, como con el comercio online, es una realidad en la sociedad capitalista, globalizada y de libre mercado en la que vivimos que en algún momento iban a llegar las VTC aquí como han llegado a miles de ciudades", declaró.

La regidora reconoce que "es legítimo que los taxistas se manifiesten" pero también ve con buenos ojos que "existan otras alternativas al taxi, en este caso las VTC". Estos coches no pueden realizar viajes dentro de un mismo término municipal y solamente pueden cubrir viajes interurbanos, por lo que Rey propone que hagan servicios "entre municipios, o con un tiempo de prereserva o incluso llegar a que cubran determinadas horas que el taxi no cubre".

La alcaldesa de A Coruña considera que el servicio de Uber, Bolt o Cabify puede cubrir las noches de los jueves, viernes y sábados "cuando hay unas colas inmensas aquí al lado (refiriéndose al entorno de Palexco, donde se encuentra la discoteca Pelícano) y los ciudadanos están esperando una hora" en un tramo en el que no hay bus y en el que "no hay taxi para los que salen de la discoteca y quieren volver a su casa y tampoco para cuando alguien tiene que ir al Materno con el niño porque tiene fiebre o para quien trabaja a turnos con horario nocturno".

Críticas a la Xunta

Inés Rey ha reiterado además que la Xunta de Galicia, que tramita las actas de sanciones, también es quien concede las licencias sin "un estudio de la demanda, cuantas VTC hay en Galicia y dejando la patata caliente a los ayuntamientos, que hemos pedido una regulación conjunta para que no haya una en A Coruña, otra en Santiago, en Vigo no haya...".

La alcaldesa también ha señalado al Gobierno autonómico por no actuar en materia de transporte en el área metropolitana de A Coruña donde "400.000 habitantes se mueven de forma metropolitana. ¿Hay un consorcio metropolitano de transportes? No, porque a la Xunta no le da la gana de hacerlo. Si quien tiene las competencias en movilidad supramunicipal se las hubiera tomado en serio, a lo mejor no estábamos en estas", declaró.

Rey también se refirió a los problemas del taxi en el aeropuerto de Alvedro, donde recientemente los concellos de A Coruña, Culleredo y la Xunta firmaron un convenio que regula la presencia de vehículos de las dos localidades y una bolsa de reserva con taxistas coruñeses. El acuerdo, sin embargo, no está solucionando las largas esperas en la parada de taxis del aeropuerto.

"Firmamos el convenio en Alvedro. ¿Ha funcionado? No. El otro día la gente estuvo 25 minutos esperando", recordó al respecto.

La regidora, que citó su apoyo al sector del taxi cuando pidió aumentar las tarifas o ante los problemas con las aseguradoras, considera que "el mundo va evolucionando y el transporte también".

"Mi máximo respeto a todo el mundo que ejerza su derecho a la libertad de manifestación, de reunión y todo cuanto derecho exista. Vamos a regular las VTC en el ámbito municipal de A Coruña. Existe una demanda, hay que convivir y con la sanción no se consigue el objetivo de los taxistas", subrayó.

El PP y el BNG apoyan las reivindicaciones de los taxistas

Miguel Lorenzo, portavoz municipal del PP, se posicionó esta mañana a favor de las reclamaciones de los taxistas

"Nuestra opinión es muy clara. Los taxistas lo único que piden es que se cumpla la ley. Saben que tienen que convivir con las VTC, pero piden que se cumpla la normativa, que es por lo que están protestando", explicó el popular.

Lorenzo también indicó que "aquí no se están tramitando las multas. Lo vemos todos y es una realidad lo que ellos cuentan, quienes incumplen son las VTC. Y ellos solo exigen eso, el cumplimiento de la ley y que quien tiene que obligar a ello actúe".

Por su parte, Avia Veira, que será elegida esta tarde como candidata a la alcaldía por el BNG, acompañó a los taxistas en su movilización y declaró que "reiteramos o noso apoio ao sector do taxi como servizo público fronte á competencia desleal dos VTC. Lembramos que coa actual lexislación, autonómica, os VTC non poden facer viaxes urbanas, con orixe e destino na nosa cidade. Só poden realizar traxectos interurbanos. Hai que vixiar que iso sexa realmente así".