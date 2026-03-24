Una avería deja sin luz a edificios de al menos dos calles del centro de A Coruña

Vecinos y trabajadores de las calles Torreiro y San Andrés en A Coruña se han visto afectados esta mañana por un corte de luz que ha dejado sin suministro eléctrico a varios edificios de la zona. La incidencia empezó a estar solucionada a partir de las 10:30.

Según la página web de incidencias de Naturgy, la avería se registró a las 07:51 horas y actualmente se encuentra en estado de "resolución". Fuentes de la compañía confirman que se trata de una avería en la línea de baja tensión a la altura de Torreiro 15, "muy localizada", así como que las brigadas trabajan en la reparación.

El corte trastocó especialmente a los empleados del edificio número 13 de la calle Torreiro, entre ellos el personal de Radio Marca, que al principio de la mañana no pudo emitir su programación habitual. Varios trabajadores permanecieron en el exterior del edificio a la espera de que se solucionase la incidencia y poder retomar sus actividades.